50 سباقاً في موسم الدراجات

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن اتحاد الإمارات للدراجات اليوم أول سباقاته للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 وذلك من خلال منافسات سباق الدوري المحلي الأول «كريتيريوم إقصاء» لمسافة 66 كم وتم تخصيصه للأندية وفرق الهواة، حيث سيكون باكورة سباقات الموسم والتي ستصل لأكثر من 50 سباقاً للرجال والسيدات، لمختلف الفئات والأعمار، والأندية وفرق الهواة.

وأكد ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات في تصريحات له أن الاتحاد أتم جاهزيته لإطلاق أول سباقات الموسم، حيث قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل الانطلاقة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز