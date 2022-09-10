بيانيتش يتصدر القيمة السوقية للاعبي دوري أدنوك

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يتصدر البوسني مارليم بيانيتش الوافد الجديد إلى فريق الشارقة قادماً من نادي برشلونة الإسباني قائمة أعلى اللاعبين من ناحية القيمة السوقية في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بينما يحل زميله بالفريق الإسباني باكو الكاسير ثانياً .

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية يتواجد مارليم بيانيتش في الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 9.5 ملايين يورو، ليكسر الصدارة التي ظل التوغولي لابا كودجو لاعب العين محافظاً عليها خلال الفترة الماضية.

ويأتي في المركز الثاني الإسباني باكو الكاسير لاعب الشارقة بقيمة سوقية تصل إلى 9 ملايين يورو، يليه الروماني ألكساندرو تشيكالداو لاعب اتحاد كلباء بقيمة سوقية تبلغ 7.5 ملايين يورو.

وتراجع للمركز الرابع التوغولي لابا كودجو لاعب العين بقيمة سوقية تبلغ 5.5 ملايين يورو، ويتساوى معه في القيمة السوقية الروماني فلورين تاناسي لاعب الجزيرة.

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