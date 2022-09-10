دبي تستضيف الجولة العالمية لـ«الطائرة الشاطئية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لمنافسات «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم المجلس وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر، على شاطئ كايت بيتش الذي يعد من أشهر الشواطئ على مستوى العالم وأصبح مركزاً لممارسة مختلف الرياضات الشاطئية إلى جانب كونه ملتقى عائلياً شهيراً.

ويشارك في الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في دبي 24 فريقاً من أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، حيث يضم كل فريق لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.

وتعد البطولة إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي والتي سبقها تنظيم بطولات شاطئية دولية من أبرزها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وفوت فولي، وتنس الشاطئ وبولو الشاطئ وغيرها، كما أنها تدعم التنوع في الرياضات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافتها وتنظيمها على مدار العام بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.

متابعة جماهيرية

وتحظى البطولة بمتابعة جماهيرية واسعة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مساهمة الرياضة في النشاط السياحي وزيادة دور السياحة الرياضية في الاقتصاد المحلي، كما تعد البطولة فرصة ثمينة لعشاق الرياضة في الدولة لمتابعة هذا الحدث العالمي، وستكون البطولة بوابة لنشر ممارسة هذه الرياضة في دبي ومدن الدولة بما تضمه من شواطئ رائعة ويرتادها آلاف الزوار يومياً.

وسيعلن الاتحاد الدول للكرة الطائرة القائمة النهائية للفرق المشاركة في جولة دبي يوم 26 سبتمبر، وسيتم نشر كل التفاصيل المتعلقة بالحدث على موقع الاتحاد الدولي volleyballworld.com، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد.

جولة مميزة

وقال فين تايلور، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للبطولات في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة: «يسعدنا أن نتشارك مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذا الحدث الذي يعد من أكبر بطولات الكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين، ونحن على يقين أن جولة دبي ستكون مميزة عن كل المحطات التي أقيمت فيها البطولة، كونها تتميز بقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية بأعلى مستويات الجودة، كما أن دبي تعد من أفضل الوجهات السياحية العالمية وتشتهر بشواطئها الرملية الناعمة، كما أنها تمتلك منشآت رياضية ضخمة متوافقة مع كل المعايير الدولية، وتتمتع ببنية تحتية رياضية وطقس معتدل وأجواء رائعة».

وأضاف: «ستكون البطولة التي تقام على مدار أسبوعين فرصة مثالية لرياضيينا لإثبات قدرتهم وبراعتهم على الشاطئ، للتعامل مع التحديات والحفاظ على لياقتهم من أجل البقاء في صدارة لعبتهم، كما أن الجمهور سيستمتع بمشاهدة أقوى منافسات الكرة الطائرة الشاطئية».

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