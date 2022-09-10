5 إنجازات لأنس جابر بعد تأهلها لنهائي «أمريكا المفتوحة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أضافت نجمة التنس التونسية أنس جابر 5 إنجازات تاريخية جديدة إلى سجلها الحافل في عالم الكرة الصفراء، بعدما نجحت في بلوغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، على حساب الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد (6 - 1) و( 6 - 3)، أبرز هذه الإنجازات استعادة وصافة التصنيف العالمي لتنس المحترفات، الذي يصدر رسمياً بعد غدٍ، كما أصبحت أيقونة التنس العالمي أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي «فلاشينغ ميدوز».

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وعادلت جابر رقماً قياسياً، حيث أصبحت سابع لاعبة تصل إلى نهائي ويمبلدون ودورة أمريكا المفتوحة في العام نفسه منذ عام 2000 بعد الشقيقتين الأمريكيتين فينوس وسيرينا ويليامز، والأمريكية ليندسي دافينبورت، والبلجيكية جوستين هينين، والروسية فيرا زفوناريفا، والألمانية أنجليك كيربر.

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وببلوغها نهائي «أمريكا المفتوحة»، تمكنت أنس جابر من الوصول إلى النهائي السادس لها خلال العام الجاري بعد نهائي دورة تشارلستون (أبريل)، ومدريد (مايو)، روما (مايو)، برلين (يونيو)، ودورة ويمبلدون (يوليو)، كما رفعت أنس جابر عدد انتصاراتها في عام 2022 إلى 38 في إنجاز فريد من نوعه في عالم التنس.

وتلتقي نجمة التنس العربي مع المصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اليوم.

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