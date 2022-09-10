زوارق الإمارات تتأهب لجولة حاسمة في «مونديال فورمولا- 2»

المصدر: ريبادورو - وام

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تتأهب زوارق الإمارات لبدء المراحل المهمة في فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق فورمولا- 2، التي تستضيفها حالياً مدينة ريبادورو البرتغالية.

وتقام اليوم تصفيات الزمن الأفضل وسباق السرعة لهذه الجولة، بمشاركة إماراتية قوية من خلال فريق أبوظبي المتصدر للبطولة حالياً عبر زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري وزورق 1 بقيادة راشد القمزي، وكذلك زورق فريق الشارقة بقيادة سامي سيليو. وتخوض زوارق الإمارات السريعة فعاليات هذا التحدي في مواجهة مشاركة متوقعة لـ17 زورقاً آخر في هذه الجولة التي ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب في البطولة هذا الموسم.

حظوظ

وتسعى كل الفرق والزوارق لتحقيق أفضل وأسرع زمن لحجز مكان متقدم في انطلاقة السباق الرئيسي والختامي للجولة غداً، والذي تحدد نتيجته بشكل كبير شكل المنافسة على لقب موسم 2022 للبطولة.

ويمتلك فريق أبوظبي عبر منافسه منصوري المنصوري الحظوظ الأكبر، كونه يتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 35 نقطة ويطمح للدفاع عن الصدارة في الجولة الحالية قبل الجولة الأخيرة، التي تقام في البرتغال أيضاً الأسبوع المقبل.

وبدأت فعاليات الجولة الثالثة اليوم مع التسجيل الرسمي للفرق المشاركة في الحدث، والفحص الفني للزوارق وفحص المحركات واجتياز الاختبارات الفنية المختلفة.

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وتنقسم تصفيات السرعة إلى 3 مراحل، تشهد الأولى مشاركة جميع الزوارق، ويتأهل للتصفية التالية 12 زورقاً، ثم يتأهل للتصفية الأخيرة الختامية 6 زوارق تتنافس فيما بينها لتحقيق أفضل زمن والانطلاق من مركز متقدم في السباق الرئيسي غداً.

وشهدت تصفيات السرعة في الجولات الماضية تفوقاً ملحوظاً لفريق أبوظبي، حيث حقق راشد القمزي في الجولة الأولى في بولندا أسرع زمن، وحقق منصور المنصوري الزمن الأفضل في الجولة الثانية في ليتوانيا.

استعدادات

أكد منصور المنصوري استعداده التام لمواصلة التفوق والاستمرار في صدارة البطولة، وقال إن جمع النقاط في السباق الرئيسي، يبدأ من خلال سباق السرعة، ولهذا، أحتاج لتحقيق أفضل زمن ، كي أكون في المقدمة رغم قوة المنافسين. وأشار المنصوري إلى أن حلم الفوز باللقب الأول في حياته يداعبه بقوة هذا الموسم وسيعمل على تعزيز ذلك من خلال هذه الجولة.

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