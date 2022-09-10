كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج، والحصول على جوائز مالية يصل مجموعها إلى 720 ألف درهم.

وستقام إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة صباح اليوم بنادي النصر بدبي في الساعة (8-10 صباحاً) على أن تنطلق المنافسات التمهيدية والإقصائية في تمام الساعة 11 صباحاً، بينما تستأنف الفعاليات يوم غدٍ بالمنافسات النهائية وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائزين باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات الكبار والشباب والناشئين.

وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة تتمتع بمكانة خاصة لما تمثله من قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم الرياضي المحلي، وانسجامها مع خطط الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها المجتمعي.

وأضاف: نحن مقبلون على استضافة وتنظيم عدد من أكبر وأهم البطولات العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي تشكل البطولة محطة أساسية لإعداد اللاعبين فنياً وبدنياً، خصوصاً أنها تضم عدداً من اللاعبين المحترفين والمصنفين، ما من شأنه أيضاً تعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية لاعتلاء منصة التتويج.

ترشيحات

وكان نادي الوحدة قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار (فوق 18 عاماً)، وهو من بين المرشحين الأقوى للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكن نادي العين من الفوز بلقب الشباب (تحت 18 عاماً)، كما فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب الناشئين (تحت 16 عاماً)، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين هم من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعاً للمنافسة وتحقيق اللقب.

وقال عبد الله الكبيسي لاعب نادي الوحدة في فئة الكبار، إن النادي يدخل بكل ثقله إلى البطولة وهدفه الحفاظ على اللقب، حيث تم تكثيف الاستعدادات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

وأضاف إن البطولة تقام بنظام الحزام المفتوح، مما يعني أننا سنكون أمام مواجهات من العيار الثقيل، وسنحرص على الاستفادة من مشاركتنا السابقة والعمل على مكامن القوة لدينا للوصول إلى التتويج.

ويخصص اتحاد الإمارات للجوجيتسو جوائز مالية بقيمة 270 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاث الأولى في فئة الكبار، و240 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب، و210 آلاف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.

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