الشارقة ضمن المجموعة الأولى لـ «عربية اليد»

المصدر: متابعة - فايز بجبوج

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أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة اليد، التي تقام نسختها الـ 37 في تونس خلال الفترة من 17 و27 سبتمبر الجاري، ممثل الدولة فريق الشارقة في المجموعة الأولى، بجوار السالمية الكويتي، والأفريقي التونسي، وأمل سكيكدة، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من بطلي آسيا وأفريقيا، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، بجوار مولودية الجزائري والترجي التونسي.

وأجريت مراسم القرعة أول من أمس، في مدينة الدمام في السعودية على هامش بطولة السوبر السعودي، على أن تتنافس الفرق الثمانية في عربية تونس، لانتزاع البطاقة الوحيدة المؤهلة عن البطولة إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية نهاية أكتوبر المقبل.

معسكر تونس

ويقيم فريق الشارقة حالياً معسكره الخارجي في مدينة سوسة، والممتد حتى 15 الشهر الجاري، قبل الانتقال إلى مدينة الحمامات للدخول في أجواء البطولة المقامة في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن رسم خارطة الدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه متصدرو المجموعتين بختام التمهيدي مع رابع المجموعة الثانية، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة الثانية.

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وضمت بعثة فريق الشارقة خلال معسكرها في تونس 18 لاعباً، بما فيهم الثلاثي المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم، والمصري محمود فايز، بجانب الانتدابات التي أجراها الفريق بضم كل من لاعبي الجزيرة الحارس أحمد حسين وعبد الحميد الجنيبي، ويرأس البعثة جاسم محمد مشرف اللعبة بالنادي مع مدير الفريق علي حسين وجابر أسد إداري الفريق والمدرب الجزائري سفيان حيواني ومساعده جمعة العشر.

10 أندية

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد بطل الأندية العربية حق المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» وذلك في نسختي 2022 و2023، بجانب مشاركة بطل السوبر العربية في نسخته لعام 2023، لتشهد نسخة العام الجاري من مونديال الأندية مشاركة 10 أندية.

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