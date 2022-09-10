منتخبات المناطق.. مشروع جديد لاتحاد اليد

المصدر: دبي - وام

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أكد فيصل طواش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة المنتخبات الجديد أن هناك مشروعاً جديداً تم استعراضه أمام مجلس إدارة الاتحاد للنهوض بالمنتخبات الوطنية لكرة اليد خلال الفترة المقبلة، سواء للرجال أم لجميع المراحل السنية من أجل المنافسة بقوة في جميع البطولات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طواش في تصريح له عقب توليه منصبه الجديد أنه ومن ضمن الخطط الطموحة لتطوير المنتخبات الوطنية سيتم تشكيل منتخبات للمناطق لجميع المراحل السنية في مختلف إمارات الدولة، لتكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين، ومساعدة الأندية من الناحية الفنية، الأمر الذي يعود بالفائدة على اللعبة وتطويرها في الإمارات.

لجنة فنية

ولفت طواش إلى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة مكونة من مجموعة من الفنيين والخبراء في اللعبة بالدولة من أجل اختيار أفضل العناصر للمنتخبات، وذلك من خلال عمل جولات مستمرة على الأندية لانتقاء المواهب المميزة من اللاعبين.

تقارير شهرية

وذكر الطواش أنه ومن ضمن مهام اللجنة أيضاً متابعة لاعبي المناطق ورفع التقارير الشهرية للاتحاد لتقييم اللاعبين واختيار أفضل العناصر من أجل دعمها وضمها للمنتخب الوطني.

وأشار رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اليد إلى وجود خطة موازية للرجال والناشئين سيتم التركيز عليها بشكل كبير لإعدادهم بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة خصوصاً الآسيوية للرجال والدورة الخليجية للناشئين.

العمل متواصل

أفاد فيصل طواش بأنه فيما يتعلق بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، فإن العمل متواصل مع مجلس الإدارة من أجل اختيار أفضل العناصر خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إجراء تغيير شامل في المنتخبات الوطنية من أجل تطوير كرة اليد في الدولة.

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