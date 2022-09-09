السعودية.. نادي الإبل يحدد شروط التأجير في فئتي الفردي والجمل

المصدر: البيان

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وضع نادي الإبل السعودي حدود المشاركات المسموح تأجيرها أثناء مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في ديسمبر المقبل بهدف ضبط العملية وتوسيع الحراك الاقتصادي، واشتملت الشروط الفنيّة للاستئجار على فئتي الفردي والجمل.

وجاءت الضوابط بتأجير مشاركات الفردي المتأهلة عن أشواط الفحل المنتج، مفاريد قعدان، وقعدان دق، ومفاريد بكار، والشوط النسائي، والشوط الدولي، ودق وجل، وهجن دق وجل، وسواحل دق وجل.

وأقر السماح بالاستئجار في أشواط الجمل والدخول في نخبة النخبة بحسب الاتفاق بين الطرفين.

وحدد نادي الإبل شروط التأجير في فئات الجمل بأن تكون الجمل المتأهلة في فئات بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد، وهجن (20)، وسواحل (20)، على أن تؤجر المشاركة كاملة ولا يحق تأجير إبل منها.

وستكون الأشواط المُشارَك فيها بعد الاستئجار في فئات بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد، مع منع دمج أكثر من منقية والإتاحة في دخول نخبة النخبة.

ووضع النادي نسبة الاستئجار المسموح بها في الفرديات المتأهلة للمشاركة بها في فئة الجمل وهي 10% للمشاركة الواحدة، على أن تكون المتون بثمانية في بيرق المؤسس وخمسة في سيف الملك، ومتنين اثنين في شلفا ولي العهد والسواحل والهجن.

واشترط نادي الإبل في قبول طلبات التأجير بأن تتم جميع إجراءات التأجير قبل التحكيم النهائي، وتحديد آخر موعد لقبول الطلبات عند الساعة السادسة من مساء اليوم الذي يسبق يوم العرض أمام لجنة التحكيم النهائية.

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