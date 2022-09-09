الروسي يشارك في إدارة نهائي مونديال الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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توجه حكمنا العالمي في الكرة الطائرة، حامد الروسي، إلى مدينة كاتوتس البولندية، للمشاركة في إدارة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة العالم، والمقرر ختامها بعد غدٍ.

ويشارك الروسي في إدارة قبل النهائي والنهائي مع 6 حكام عالميين آخرين، وهم السلوفاكي جواري موكري، السويسري فلاديمير سيمونوفيتش، والإيطالي ستيفانو قيصري، والياباني شن مورناكا، وديني سبيدس من جمهورية الدومنيكان.

وكان منتخبا سلوفينيا وإيطاليا، قد تأهلا للدور نصف نهائي الذي يقام مساء غدٍ السبت، فيما يلحق بهما الفائزين من مباراتي البرازيل مع الأرجنتين، وبولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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