نزالات للجودو في «عربية تونس»

المصدر: تونس - وام

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يخوض جودو الإمارات اليوم وغداً 8 نزالات على مستوى فئة الناشئين والأشبال ضمن منافسات البطولة العربية لأندية الناشئين والناشئات والأشبال والبراعم للجودو التي تحتضنها تونس.

ويخوض جودو الإمارات البطولة من خلال المنتخب وفريق نادي الشارقة الذي يشارك بفئتي الناشئين والأشبال، حيث يواجه ناشئو منتخبنا الوطني حميد الشامسي الفائز من لقاء الجزائري منتصر علوان والليبي عبد الله جيلمور، ويواجه لاعبنا يزن مرشد اللاعب التونسي صبري بجاوي، أما اللاعب محمد عبدالله الشعالي فينتظر الفائز من مباراة التونسي فراس بن نصيب والجزائري محمد وائل، ويلتقي لاعبنا حمد الهاشمي مع الفائز من مباراة الكويتي سلطان الخالدي والتونسي وائل السعيدي.

أما مباريات فريق الشارقة، فتبدأ بلقاء اللاعب راشد محمد لاهي مع التونسي ريان الغزواني، ويلعب حميد خميس مع الفائز من مباراة الكويتي طاهر القلاف والتونسي محمد العياري، فيما يلتقي خالد وليد خميس مع الأردني البراء البولسي، ويواجه مانع عبد الرحمن الفائز من لقاء التونسي مهدي طيب والجزائري فاتح مريجة.

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