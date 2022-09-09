ميرة الشحي تحرز برونزية «عربية السباحة»

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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أحرزت سباحة منتخبنا الوطني ميرة عبدالله الشحي المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفراشة تحت 15 سنة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية المقامة في القاهرة وتستمر حتى 14 سبتمبر الحالي، في حين يختتم منتخبنا الوطني مشاركته غداً مع انتهاء منافسات السباحة، وبعدها تبدأ منافسات كرة الماء والغوص، ولم يشارك منتخبنا في هذه المنافسات.

ونجحت ميرة الشحي، في حصد أولى ميداليات منتخبنا الوطني في سباق الفراشة، وهي تشارك برفقة السباحة سارة عكاشة في فئات الفتيات، بينما يتواجد 6 سباحين في فئة الشباب بتواجد البطل الإماراتي سالم غالب، ويقود منتخبنا الوطني في البطولة العربية بالقاهرة مروان حافظ وطلال العلي، في بعثة برئاسة عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد.

وأشاد مدرب المنتخب الوطني مروان حافظ، بتحقيق ميرة الشحي لأول ميدالية عربية لها بعد مجهود كبير ومنافسة قوية، لافتاً إلى أنه الميدالية التي حصلت عليها في هذا المحفل العربي الكبير ستكون حافزاً لها لاستمرار التدريب بقوة والظهور بشكل مختلف في البطولات المقبلة، وتمنى أن يوفق باقي السباحين في تحقيق أرقام جديدة لهم من خلال هذه المشاركة والاحتكاك القوي.

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