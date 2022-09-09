«أبوظبي للرياضات البحرية» يستأنف نشاطه 17 الجاري

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً 17 سبتمبر الجاري، وذلك في مستهل سباقات البحر في الموسم الجديد بعد توقف في فترة الصيف. وفتح النادي باب التسجيل للمشاركة في السباق على أن يتم إغلاقه يوم الخميس المقبل. وأعرب ماجد عتيق المهيري مدير إدارة السباقات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن سعادته البالغة بعودة عجلة السباقات للدوران مرة أخرى، وقال: «نعود للسباقات البحرية التراثية من جديد بعد فترة توقف خلال شهور الصيف، وبالتأكيد الجميع متشوق لتلك السباقات وللموسم الجديد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز