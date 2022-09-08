للمرة الأولى في مسيرتها.. شيانتيك تهزم بيجولا وتبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

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تجاوزت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا أداء متواضعا عند امتلاك الإرسال، لتفوز على الأمريكية جيسيكا بيجولا بنتيجة 6-3 و7-6 الليلة الماضية، وتبلغ الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها.

وأسقطت بطلة فرنسا المفتوحة مضربها ورفعت قبضتها في الهواء بعد الفوز الذي ضمن لها الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالم بعد انتهاء البطولة.

وقالت شيانتيك في مقابلة بجانب الملعب "لم أتوقع هذا في بداية البطولة". "اجتهدت حقا وحاولت إبقاء توقعاتي منخفضة. اليوم كانت مباراة صعبة، وأعتقد أن الأداء كان جيدا لذا أنا سعيدة بتعاملي مع الأمر".

ورغم الفوز ما زالت اللاعبة البولندية تحاول استعادة مستواها المهيمن من بداية العام الماضي عندما انتصرت في 37 مباراة متتالية.

وفشلت شيانتيك (21 عاما) في حسم المباراة مرتين عند امتلاك الإرسال في المجموعة الثانية، وخسرت إرسالها ست مرات أمام بيجولا المصنفة الثامنة.

وأضافت اللاعبة البولندية "كنت أعلم على الرغم من أنني كسرت إرسالها فلن تكون مثل مواجهات الرجال عندما تحسم الأمور عند امتلاك الإرسال".

"أعلم ذلك، لذا كنت أحاول الضغط عليها لكنها كانت رائعة في رد الإرسال لذا وضعت الضغط علي ولهذا السبب انتهى الأمر بالشوط الفاصل".

وتلعب شيانتيك أمام أرينا سبالينكا من أجل مكان في النهائي.

وقالت شيانتيك "ستكون مواجهة صعبة رغم فوزي عليها في آخر مباراتين". "أعلم أنها تقدم أداء رائعا لذا يجب أن أكون جاهزة لإرسالات سريعة وضربات قوية، لكني مررت بذلك اليوم أمام جيسيكا، سأكون جاهزة".

وأنهت هزيمة بيجولا آمال فوز أي لاعبة أمريكية باللقب إذ كانت آخر لاعبة من البلد المضيف في منافسات فردي السيدات.

وقالت بيجولا "الأمر كان مثيرا عندما واصلت رد كسر الإرسال، وأردت منح (الجماهير) مجموعة ثالثة لكن للأسف هذا لم يحدث".

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