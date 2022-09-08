الإماراتية نوف العنزي إلى ليغانيس الإسباني

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أعلن نادي ليغانيس الإسباني، عن انضمام نوف العنزي لاعبة منتخبنا الوطني لكرة القدم، إلى صفوف فريقه الأول، وغرد ليغانيس، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نسعد بانضمام كابتن منتخب الإمارات، اللاعبة نوف العنزي لتمثيل النادي، ونتمنى لها التوفيق.. أهلاً بكِ في ليغانيس».

ونشر موقع النادي الرسمي على الإنترنت، أشار فيه إلى أن نوف، إحدى نجمات كرة القدم العربية الصاعدة، وستنضم إلى فريق ليغانيس، بقيادة المدرب جيرو مارتوس، وأن نوف انضمت بالفعل إلى التدريبات مع زملائها الجدد في الفريق.

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