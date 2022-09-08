موسم «دبي البحري» ينطلق 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2022.

ويستعد النادي لبداية متجددة ومختلفة استمراراً لجهوده وعطائه الممتد في تطوير الرياضات البحرية منذ تأسيس النادي عام 1988، حيث اضطلع بدور مؤثر في تنظيم الفعاليات وإطلاق عدد من الفئات والسباقات البحرية ليست محلية فحسب بل إقليمياً ودولياً.

ويحتفي السباق الافتتاحي بالتراث، عبر منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي يجمع الجيل الصاعد في فئتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 عاماً)، حيث يجمع هذا السباق نخبة البحارة الصغار الذين دفعهم الشغف لتعلم مهارات الإبحار والتعرف على رياضة الآباء والأجداد.

هدف

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يولي مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار ومن خلال جهود اللجنة الرياضية وإدارة الشؤون الرياضية، اهتماماً كبيراً بفعاليات الموسم الجديد سعياً وراء إنجاحه وتحقيق الأهداف العامة وتشجيع مختلف شرائح المجتمع لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة وفق الشروط واللوائح.

وأشار حارب في حديثه إلى أن البرنامج الزمني للأنشطة يتضمن باقة متنوعة تشمل السباقات المحلية لفئات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والقوارب 43 قدماً و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى الزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وألواح التزحلق على المياه بالمظلات - كايت سيرف - وألواح التجديف - واقف - والتجديف الحديث.

ونوه المدير التنفيذي بالقول إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يهتم خلال الموسم الرياضي بتنظيم العديد من الفعاليات التراثية الكبيرة أبرزها سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وكذلك شوط أغلى البطولات كأس (آل مكتوم) لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وكشف محمد عبدالله حارب قائلاً إن برنامج الفعاليات الموسمية يتضمن عدداً من الأحداث والبطولات الكبرى عالمياً ودولياً، أهمها سباق دبي الدولي للدراجات المائية ضمن بطولة الإمارات الدولية 2023، والذي يعد فاتحة الأنشطة العالمية في الروزنامة الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - حيث ستظهر هذا الموسم في حلة جديدة وبشكل مختلف تماماً وفق خطط النادي.

وأوضح المدير التنفيذي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يضع في أولوياته الفعاليات المجتمعية من خلال تنوع الأنشطة في روزنامة لتوعية وتعريف المجتمع بالرياضات البحرية وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب ملهمة في بيئة آمنة، وذلك عبر سلسلة مهرجانات (بحر دبي) المجتمعية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع ومن بينها أصحاب الهمم والسيدات، إضافة إلى تنظيم فعاليات تجتذب مرتادي شواطئ دبي وعشاق الهويات البحرية، خصوصاً في بطولات صيد الأسماك بقوارب كاياك وصيد الكنعد والسكل.

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