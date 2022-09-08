«جودو الإمارات» يصل تونس للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: (تونس - البيان)

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وصلت ظهر أمس إلى تونس العاصمة بعثة ناشئي جودو الإمارات للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي يستضيفهما الاتحاد التونسي للجودو بتونس وتستمر حتى 12 سبتمبر الحالي، بإشراف الاتحاد العربي للجودو بمشاركة 523 لاعباً ولاعبة.

ويرأس بعثتنا محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو وتضم البعثة حكمنا الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي يشارك في إدارة مباريات البطولة، والمدرب الياباني كوكي وأربعة لاعبين هم:

حميد الشامسي لاعب اتحاد كلباء المشارك في وزن تحت 50 كجم، ويزن مرشد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية في وزن تحت 55 كجم، ومحمد عبدالله الشعالي (النصر) في وزن تحت 66 كجم، وحمد الهاشمي (خورفكان) في وزن تحت 81 كجم، كما يشارك في البطولة فريق نادي الشارقة الرياضي للجودو الذي وصلت بعثته من قبل وتضم 10 لاعبين.

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