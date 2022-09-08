استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام بعد الإنجاز الآسيوي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حظيت بعثة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لدى وصولها أول من أمس باستقبال مميز بعد الإنجازات التي حققها أبناء وبنات الإمارات في بطولتي آسيا التي أقيمتا في قيرغيزستان.

حيث حصدت البعثة 47 ميدالية ملونة، 34 منها لمنتخب بناء الأجسام بواقع 12 ذهبية و7 فضيات إضافة إلى 13 برونزية ولقبين مميزين في بطل الأبطال، بينما حقق منتخب اللياقة البدنية 13 ميدالية ملونة في الإنجاز التاريخي الأول وبواقع 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة. كان في استقبال البعثة في مطار دبي الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي دعمت لاعبي المنتخب خلال فترة الاستعدادات للبطولتين.

وبارك علي بن حيدر لبعثة المنتخب، مثنياً على جهود عضوي مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي وعبد الرحمن العوضي في الاستعدادات.

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