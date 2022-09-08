«أبوظبي لزوارق الفورمولا 2» جاهز لجولة ريبادورو البرتغالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا 2 اليوم إلى مدينة ريبادورو البرتغالية من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تستضيفها المدينة بداية من يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد.

وتستضيف البرتغال الجولة الثالثة في ريبادورو ثم الجولة الرابعة والختامية مباشرة الأسبوع الذي يليه في مدينة فيلا فيلها في تكرار لسيناريو الموسم الماضي بعد أن احتضنت المدن نفسها آخر جولات البطولة.

ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري برصيد 35 نقطة ويحل ثانياً في الترتيب الألماني ستيفان هاجن برصيد 32 نقطة في حين يأتي ثالثاً قائد زورق الشارقة سامي سيليو برصيد 22 نقطة.

ووجه ناصر الظاهري رئيس البعثة الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكشف الظاهري عن عزيمة شباب الفريق القوية لأجل تقديم مستويات كبيرة لمواصلة الدفاع عن اللقب، وقال الظاهري: جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لثالث اختبارات الموسم للفورمولا 2، وهي جولة ستكون مفصلية بكل تأكيد في تحديد هوية المنافسين على اللقب ومن سيستمر حتى الجولة النهائية في قائمة الترشيحات للفوز بلقب 2022.

وأضاف الظاهري: بالنسبة لفريق أبوظبي فإن المنافسة ستكون على جانبين الأول هو الاستمرار في الصدارة وزيادة رصيد النقاط بالنسبة لمنصوري المنصوري على زورق أبوظبي 36، أما راشد القمزي وعلى زورق أبوظبي 1 فيسعى إلى أن يعود مرة أخرى للواجهة بعد أن تعرض لفقد نقاط غير متوقع في الجولات الماضية.

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