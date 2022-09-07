دراجات «الإمارات» وصيف المرحلة 16 لطواف إسبانيا

المصدر: مدريد - وام

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فاز باسكال أكرمان من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالمركز الثاني في المرحلة الـ 16 من جولة إسبانيا، التي أقيمت على مسار بطول 189.4 كم، انطلاقاً من سانلوكار دي باراميدا، وصولاً إلى تومارس، وشهدت العديد من المفاجآت في الجزء النهائي منها.

كان السباق يوحي بأنه سيشهد منافسات قوية بين مجموعة من الدراجين المميزين، إلا أن كل شيء تغير بعد انطلاق بريموز روجليتش من فريق (جامبو-فيزما)، في أداء هجومي قبل 2.5 كم من خط النهاية، لينطلق باسكال أكرمان في إثره، قبل أن ينضم إليهما مادس بيدرسن من فريق (تريك-سيغافريدو)، يليه داني فان بوبل من فريق (بورا-هانزغروي)، وفريد رايت من فريق (البحرين-فيكتوريوس)، بينما اضطر ريمكو إيفينبول من فريق (كويك ستيب)، إلى التراجع بسبب مشكلة في دراجته.

وانطلق الدراجون الخمسة متقدمين بنحو 8 ثوانٍ عن المجموعة الرئيسة، لتشهد المرحلة سباق سرعة بينهم، بدأ بحادث تعرض له روغليتش، وانتهى بفوز بيدرسن بالمركز الأول، وأكرمان بالمركز الثاني.

وبفضل هذه النتائج، تمكن روغليتش من التقدُّم بنحو 8 ثوانٍ أمام منافسه ريمكو إيفينبول (الذي سجّل الوقت نفسه للمجموعة، نظراً لثقب عجلة دراجته في آخر 3 كم من السباق)، ليحل روغليتش في المركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً عن ريمكو في المركز الأول، بدقيقة و26 ثانية، بينما حلَّ خوان أيوسو من فريق الإمارات في المركز الرابع في التصنيف العام، متأخراً بفارق 4 دقائق و49 ثانية، وحلّ زميله جواو ألميدا في المركز السابع، متأخراً بفارق 7 دقائق.

وقال باسكال أكرمان: كان انطلاق روغليتش مفاجئاً، وجاء في توقيت مثالي، لذا، انطلقت وراءه، على أمل وصولنا إلى خط النهاية وحدنا، إلا أن ثلاثة دراجين آخرين انطلقوا في إثرنا، وبعد سباق محموم استنفد طاقتي، تمكَّن بيدرسن من التقدم، وتجاوزني، ليفوز بالمركز الأول، بذلت قصارى جهدي في محاولة تحقيق الفوز، لكن ذلك لم يكن كافياً، ما زالت لديّ فرصة في مرحلة مدريد لتحقيق الفوز، وسأعمل جاهداً لأتمكن من ذلك.

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