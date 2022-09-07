الطواش رئيساً للجنة منتخبات اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد تكليف فيصل حسين الطواش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المدربين برئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، بعد اعتذار عبد الله سعيد الكعبي عضو الاتحاد السابق عن عدم استمراريته في مجلس اتحاد كرة اليد عقب اختياره عضواً بمجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي العين مشرفاً على كرة منشطي كرة اليد والسلة بقلعة الزعيم.

ووجه مجلس الإدارة خلال اجتماع الدوري أول من أمس برئاسة نبيل عاشور الشكر والتقدير لعبدالله الكعبي مثمناً جهوده المميزة التي بذلها خلال تواجده على مدار 7 سنوات بعضوية مجلس إدارة اتحاد اليد.

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