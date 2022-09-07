23 بطولة دولية و270 فعالية متنوعة في دبي حتى نهاية ديسمبر

المصدر: البيان

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تشهد دبي تنظيم 270 فعالية رياضية متنوعة من بينها 23 بطولة دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الثلث الأخير من العام الجاري من شهر سبتمبر إلى ديسمبر في مختلف مناطق دبي، تتصدرها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، والدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والثالثة عشرة من حفل دبي غلوب سوكر، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وسباق هيرو (حتا) الدولي للدراجات الهوائية الجبلية.

وتستضيف دبي حاليًا منافسات النسخة الخامسة عشرة من كأس آسيا للكريكت للمرة الثانية على التوالي التي تستمر حتى 11 سبتمبر، وتقام منافساتها في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، وتشارك فيها 6 منتخبات ضمن بطولة النخبة "تي 20".

وتقام بطولة العالم للتزلج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر، وبطولة "دبي برو" للمحترفين المؤهلة إلى "مستر أولمبيا" لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 22 و23 أكتوبر، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية المفتوحة على شاطئ كايت بيتش خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية على شاطئ كايت بيتش خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، ومعرض دبي الدولي لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية في نوفمبر

تنطلق النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم على شاطئ كايت بيتش خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر. وتضم أقوى 8 منتخبات كرة شاطئية من مختلف قارات العالم، فيما تقام التصفيات النهائية لكأس العالم للرجبي على ملاعب ذا سفنز خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

النسخة الثالثة من هيرو دبي حتا 5 نوفمبر

تستضيف منطقة "حتا" النسخة الثالثة من سباق "هيرو دبي حتا" أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة "هيرو" العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية يوم 5 نوفمبر المقبل للفوز بلقب البطولة الدولية، التي تقام على المسار الجبلي الذي تم تصميمه بعناية لمنح المشاركين أكبر قدر من التشويق في المنافسات، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بمنطقة المسار في وادي هاب، سيما وأن المشاركين سيصلون في أعلى نقطة في المسار إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض.

ويقام سباق دي بي وورلد للإبحار "الجائزة الكبرى" في ميناء دبي هاربور خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر ويعد هذا هو الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما تقام منافسات بطولة "دي بي وورلد للغولف" الجولة الختامية لموسم السباق إلى دبي خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في ملاعب عقارات جميرا للغولف، وتنطلق منافسات النسخة العاشرة من بطولة دبي الدولية للكروسفت في قاعة كوكاكولا أرينا يوم 2 ديسمبر وتستمر حتى الرابع من ديسمبر 2022، كما تقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي على ملاعب ذا سفنز خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

الإعلان عن بطولة عالمية في دبي

ستكون دبي هي المحطة الرئيسية للإعلان عن إطلاق سلسلة الجائزة الكبرى للبطولة العالمية للدراجات الهوائية الكهربائية "إي بايك" وهي البطولة الأولى من نوعها على الإطلاق على مستوى العالم، وسيتم الإعلان من خلال إقامة نسخة استعراضية تجريبية للبطولة في منطقة سيتي ووك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2022، وستكون البطولة عبارة عن 10 سباقات يقام كل سباق على مدار يومين في أبرز المدن حول العالم وتضم 10 فرق من أقوى الفرق على مستوى العالم، ويشارك كل فريق في دورتين من الرجال والنساء على حد سواء، ويتضمن كل مسار منحدرات مصممة خصيصًا ومناطق لشحن الطاقة بالإضافة إلى مناطق السرعة القصوى "سبرنت". كما يتضمن برنامج الفعاليات بطولات دولية ومحلية أخرى في مختلف الرياضات سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها لاحقًا.

أبرز 11 فعالية مجتمعية

تشهد دبي تنظيم 11 فعالية مجتمعية وتنافسية تحظى بمشاركة واسعة من كافة الجنسيات ومختلف الفئات والأعمار في المجتمع، ومن أبرز هذه الفعايات: تحدي الثلج الذي يقام يوم 24 سبتمبر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، وترايثلون دبي للسيدات الذي يقام في نادي دبي للسيدات يوم 2 أكتوبر، وتحدي الدراجات الهوائية المجتمعية الجبلي في حديقة مشرف يوم 23 أكتوبر، وتنطلق منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات يوم 7 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر، ويقام سباق دبي للجري للسيدات في جزيرة بلو ووترز يوم 6 نوفمبر، وتنطلق فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية يوم 29 أكتوبر ويستمر حتى 27 نوفمبر، ويقام تحدي دبي للدراجات الهوائية "دبي رايد" في شارع الشيخ زايد خلال شهر نوفمبر.

ويعود سباق دبي القابضة للجري العمودي "سكاي رن" مرة أخرى في نسخته السابعة عشرة الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجري العمودي وجولة السباقات العمودية العالمية ويقام يوم 12 نوفمبر في أبراج الإمارات، كما يقام سباق نصف ماراثون المسير الجبلي في منطقة حتا يوم 13 نوفمبر، ويقام مؤتمر ومعرض دبي للرياضات التراثية في دبي هاربور يومي 11 و12 نوفمبر، كما يقام تحدي دبي للجري "دبي رن" في شارع الشيخ زايد خلال شهر نوفمبر، كما تنطلق فعاليات الدورة الرياضية العمالية من شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى مارس 2023.

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