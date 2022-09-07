إنجاز تاريخي.. أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالميًا، نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخرة البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على الأسترالية أليا تومليانوفيتش المصنفة 46 بمجموعتين دون رد 6-4 و 7-6.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و43 دقيقة لحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي في بطولة "فلاشينغ ميدوز" لأول مرة في مسيرتها الاحترافية.

وتلتقي اللاعبة التونسية في نصف النهائي مع الفائزة في المباراة، التي تجمع الأمريكية كوكو غوف المصنفة 12 عالميا والفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17.

وتأمل وصيفة ويمبلدون في أن تصبح أول لاعبة إفريقية تحرز اللقب في نيويورك بعد أن بلغت في لندن هذا العام أول نهائي كبير في مسيرتها.

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