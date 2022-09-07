كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو السبت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق السبت المقبل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية.

وستجرى إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة السبت المقبل بنادي النصر بدبي من الثامنة للعاشرة صباحاً.

ويخصص اتحاد الإمارات للجوجيتسو جائزة مالية بقيمة 270 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى «الكبار»، و240 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى «الشباب» و210 آلاف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى«الناشئين».

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