منتخب اللياقة البدنية يتوّج بـ «الآسيوية»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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حصد منتخب الإمارات للياقة البدنية بطولة «اكتساح آسيا للياقة البدنية» التي اختتمت في قيرغيزستان.

وتمكن المنتخب، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة آسيا، من الحصول على 13 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية، ومثلها فضية، وبرونزية واحدة.

وفي نتائج الفئة الذهبية أحرز بدر النوري ذهبية الفردي، وفي فردي النساء أحرزت شهد بودبس الميدالية الذهبية، وفي الزوجي فاز الثنائي بدر النوري وشهد بودبس بالميدالية الذهبية.

وفي نتائج الفئة الفضية للرجال أحرز فاضل حسن الذهبية، ونالت شهد بودبس ذهبية الفردي، وفي زوجي نفس الفئة فاز الثنائي ناصر البلوشي وشهد بودبس بالذهبية. .

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