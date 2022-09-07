هجن العاصفة تتألق في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ظهورها الأول في موسم سباقات الهجن 2022 بإمارة دبي، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا ضمن تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

وأقيمت التحديات على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، اشتدت من خلالها المنافسة بين الشعارات الكبرى.

وشهد صباح أمس إقامة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن تمهيدي المرموم، حيث أقيمت أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي شعار هجن العاصفة لتحقيق فوز مهم بالشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت «الشاهينية» من الوصول إلى خط النهاية بزمن وقدره 6:13:6 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

وعادت هجن العاصفة للتألق مجدداً من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات والذي حسمه «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في زمن بلغ 6:26:1 دقائق.

أما «الظبي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة، فقد كانت هي صاحبة التميز والإبداع في تحدي اليذاع البكار المهجنات، وذلك بعد أن حققت زمناً وقدره 6:16:6 دقائق.

وبالمقابل تألقت هجن سيح السلم في تحدي اليذاع الجعدان المحليات، حيث قدم المضمر سعيد عبيد مروشد «السبع» على القمة بتوقيت بلغ 6:19:2 دقائق.

وأول من أمس، ظفرت «الحاكمة» بشعار الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا وقيادة المضمر عيسى خلفان بالشاوي بالناموس والتوقيت الأفضل في كل الأشواط بحصولها على صدارة التحدي الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 6:10:9 دقائق.

وتألقت مؤسسة هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم من حسم صدارة الشوطين الثاني والثالث، حيث قاد المضمر راشد محمد مروشد «شاهين» لقمة اللقايا الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً وقدره 6:17:8 دقائق.

وعاد المضمر ذاته للتألق من خلال ثالث الأشواط والمخصص للقايا البكار المهجنات، والذي قاد من خلاله «الشاهينية» للمركز الأول بزمن بلغ 6:17:6 دقائق.

وأهدى «فجاج» شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد ناموس الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك تحت قيادة المضمر مختار أحمد عبد الملك وبتوقيت وقدره 6:17:0 دقائق.

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