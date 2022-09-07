دبي تستضيف «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ 8 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي في 8 أكتوبر المقبل منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ؛ البطولة الأكبر من نوعها التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة بمشاركة 20 من أقوى الملاكمين في العالم الفائزين بألقاب بطولات عالمية، وتقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وتشهد البطولة إقامة 10 مواجهات من أصعب نزالات بطولات الكيك بوكسينغ في العالم، يتصدرها النزال الرئيسي بين السويسري أولريك بوكيم والتركي سيردار إيروغلو اللذين يتنافسان على حزام بطولة العالم لفئة 90 كلغ.

كما تضم المنافسات مواجهة بين الهند وباكستان، حيث يتنافس الهندي محمد شعيب مع الباكستاني شكيل عبدالله شانديو في نزال ينتظره الملايين حول العالم وسيتم بثه على 64 قناة تلفزيونية في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وتم إطلاق حملة إعلامية للترويج عن تنظيم البطولة في دبي من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور الإعلان عن البطولة في منصة انستغرام تابعها أكثر من 366 ألف مشجع، ووصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة.

مكانة عالمية

وقال ميدهون جيث، المدير التنفيذي لشركة بي كيه كيه سبورتس: «دبي مدينة يتمنى كل رياضي من جميع قارات العالم أن يأتي ويعيش فيها ويتنافس في البطولات العالمية التي تقام فيها.

لذلك لم نواجه أي صعوبة في التوقيع مع أفضل الملاكمين في العالم للمشاركة في البطولة الأكبر من نوعها من حيث عدد وأسماء الأبطال العالميين المشاركين فيها، والتي تستضيفها دبي لأول مرة، ولطالما شجعت دبي المستثمرين على تنظيم الفعاليات الرياضية وشجعت كل فئات المجتمع من جميع أنحاء العالم على ممارسة الرياضة التي يحبونها، وخصوصاً الرياضات القتالية».

وأضاف جيث: «نشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونه الكبير معنا في تنظيم هذه البطولة، كما نتقدم بالشكر إلى المؤسسات الوطنية الإماراتية التي قدمت الدعم والمساعدة في تحقيق طموحنا لتنظيم هذه البطولة الكبيرة في دبي الرائعة وعلى رأسهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واتحاد الإمارات للملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ، إلى جانب الرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينغ».

ويلتقي في النزال الرئيس للبطولة النجم السويسري أولريك بوكيم ضد التركي سيردار إيروغلو، ويعد بوكيم أسطورة في رياضة الكيك بوكسينغ.

حيث يحمل لقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ، وبطل أوروبا مرتين، وبطل الرومان مرتين، وبطل سويسرا مرتين، ويملك سجلاً احترافياً قوياً 32-3-0، فيما يمتلك سيدار إيروغلو سجلاً احترافياً 28-2-1، ويحمل الرقم القياسي للفوز بلقب بطل وطني تركي 17 مرة، وفائز ببطولة العالم في الملاكمة التايلاندية، ولقب بطولة واكو للكيك بوكسينغ.

مدينة مذهلة

قال عبد الرحمن كالايل، رئيس مجلس إدارة شركة بي كيه كيه للرياضة: «دبي مدينة مذهلة، وتعد من أجمل المدن في العالم، بما تملكه من مقومات في كل المجالات السياحية والرياضية والطبيعية، وسنحرص على أن تقام بطولة (بي كيه كيه) بالمستوى الذي يليق بمكانة دبي وصورتها العالمية الرائدة، ونعد الجمهور بتقديم بطولة لا تنسى مع أقوى المنافسات العالمية».

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