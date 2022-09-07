«السنوكر» يستعد لـ 5 بطولات كبرى

المصدر: (دبي - البيان)

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يتجمع منتخب الإمارات للسنوكر في معسكر إعداد خارجي بمدينة شيفلد الإنجليزية يستمر حتى 16 سبتمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة خلال الموسم الرياضي الحالي.

وقال محمد عبدالله مشرف المنتخبات الوطنية إن المعسكر يأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة وبرامجه لتطوير مستويات اللاعبين، وتجهيزهم للمشاركات الخارجية المقبلة التي تتضمن 5 بطولات عربية وقارية ودولية خلال الأشهر المقبلة.

وقال: «المشاركة في المعسكر الخارجي توفر للاعبينا فرصة جيدة للاحتكاك مع لاعبين محترفين على أعلى مستوى».

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