«دبي لأصحاب الهمم»: سيارة هدية اللاعب الشامل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مبادرة جديدة تفتح المجال لتنافس أكبر قرر نادي دبي لأصحاب الهمم منح اللاعب الشامل المتميز رياضياً وثقافياً ومجتمعياً سيارة موديل 2023 في نهاية الموسم الحالي.

أعلن ذلك ماجد العصيمي المدير التنفيذي خلال الحفل الذي نظمه النادي بمناسبة انطلاق الموسم الجديد أول من أمس.

وخاطب العصيمي اللاعبين مهنئاً الجميع بانطلاق موسم 2022 - 2023، مؤكداً أن اللاعبين على قدر التحدي والثقة وهم «الفرسان» من أجل رفع اسم الإمارات واسم نادي «دبي لأصحاب الهمم» في كل المحافل القارية والدولية، ورسم صورة طيبة عن «صاحب الهمة» الإماراتي خلال مشاركاته المحلية والدولية.

ثناء

وثمن العصيمي جهود فرق العمل الرياضية والثقافية والمجتمعية بتوفير كل عوامل النجاح للاعبين والأعضاء للظهور بصورة جيدة ترضي الطموحات وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد.

من ناحيته وصف أحمد محمد الحمادي مدير الإدارة الرياضية الموسم الجديد بأنه سيكون موسماً حافلاً من منطلق التحضيرات له، مبيناً أن اللاعبين يملكون مقومات الوصول إلى منصات التتويج. وأثنى الحمادي على جهود الجميع متطلعاً أن يحقق اللاعبون نتائج إيجابية تؤهلهم لتحقيق المراد في كل البطولات.

من جانبها قالت فوزية البلوشي مساعد المدير التنفيذي مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية: نتطلع لمشاركة إيجابية في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وصولاً إلى الهدف المنشود.

وأضافت: الجميع على قدر التحدي لتقديم صور مثالية كل في نشاطه بكل همة وعزيمة لتحقيق طموحه المطلوب.

وكان «دبي لأصحاب الهمم» قد استقبل لاعبيه بـ «أهازيج الفرح» ورقصة اليولة وعرض مدهش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز