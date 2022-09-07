تكريم «فتيات الشارقة للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كرم مجلس الشارقة الرياضي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وذلك بعدما تألق في المعسكر الصيفي الذي نظمه المجلس تحت عنوان «عطلتنا غير» وحقق النادي المركز الثاني.

وقام مجلس الشارقة الرياضي بتكريم النادي بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي قدم العديد من الأنشطة التي ساهمت بصقل مهارات المنتسبات ومشاركتهن بالمعسكر كانت استثماراً لعطلتهن الصيفية، وقد استقطبنا العديد من الفتيات الموهوبات.

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