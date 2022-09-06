منصة توعوية للداخلية في بطولة «AJP» لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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شاركت وزارة الداخلية في بطولة (AJP) الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت على مدى يومين في صالة أرينا أبوظبي من خلال المنصة التوعوية، التي ضمت عدد من الإدارات المتمثلة في مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وبرنامج خليفة لتمكين "أقدر"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ومكتب احترام ثقافة القانون.

تم خلال المنصة عرض أفلام تسجيلية لتوعية الجمهور، حيث قدم مركز حماية الطفل عرض فيديو تثقيفي لتعريف الأطفال بقانون حماية الطفل والمبادرات التي يقوم بها المركز لتوعيتهم بالقضايا المتعلقة بحمايتهم، وكيفية الإبلاغ في حال تعرضهم للإساءة أو الاستغلال، كما قدم برنامج خليفة لتمكين "أقدر" عرضاً للمبادرات والمشاريع التي يوفرها البرنامج للشباب لتمكينهم وتقوية مهاراتهم القيادية والشخصية.

وقدمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "سراج" عرضاً لمواضيع وقائية منها "دقيقة وعي" والمتضمنة رسائل توعية أسرية حول دليل الوالدين للوقاية من المخدرات، والتعريف بـ "خدمة مكافح" بهدف توعية المجتمع بأضرار المخدرات عبر قنوات التواصل الخاصة بها للوصول لأكبر شريحة من مكونات الشعب ومؤسسات الدولة.

وقدم مكتب ثقافة احترام ثقافة القانون عرضاً لنشر ثقافة احترام القانون بين جميع فئات المجتمع، من خلال المحاضرات وورش العمل التي ينظمها المكتب في مختلف مناطق الدولة.

كما قام عدد من المسؤولين في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بزيارة المنصة التوعوية، واستمعوا إلى شرح موجز من القائمين عليها وما تقدمه من معلومات للجم

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