يوم مفتوح في «دبي للإبحار الشراعي» السبت

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعالياته في الموسم الجديد، يقيم نادي دبي للإبحار الشراعي السبت المقبل، تجربة استثنائية جديدة لزواره، حيث يمكن للجميع خوض تجربة الإبحار الشراعي مع مدرب محترف على متن قوارب مختلفة، وكذلك الاستماع إلى شرح وافٍ عن التجربة إلى جانب حضور الدورات التي تعقدها مدرسة الإبحار الشراعي، والتي توفر خيارات تناسب جميع المهتمين من خلال الدورات المختلفة التي يعقدها النادي بما فيها الإبحار بواسطة الزوارق الشراعية الصغيرة والجولات البحرية والصفوف الخاصة بالسباقات.

كما ستعطي تجارب الإبحار الشراعي فكرة عما يقدمه النادي للبحارة من ذوي الخبرة والمبتدئين، كما ستتوفر الأنشطة المناسبة للعائلات وسيكون الحدث مجانياً ومفتوحا أمام الجميع ومن المتوقع أن يجذب العديد من المقيمين والزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات من المهتمين برياضة الإبحار الشراعي.

من جانبه، أكد ميكي بريجنال، المدرب المسؤول في نادي دبي للإبحار الشراعي، أن اليوم المفتوح يدور حول مشاركة الإبحار الشراعي مع المجتمع، ومع بدء موسم الإبحار الشراعي، ندعو الجميع للانضمام إلينا وتجربة الاستمتاع بتلك الفعالية، الأمر كله يتعلق بالاستمتاع بعدة طرق لاسيما أن هذه الرياضة واحدة من الرياضات القليلة التي يمكنها بالمعنى الحرفي للكلمة أن تأخذك إلى جميع أنحاء العالم!

وأضاف: سيعمل المدربون الخبراء والمعتمدون مع كل طالب لتطوير مهاراته في الإبحار وتقويتها، والعديد من الدورات التدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، مما يعني أن أمام المشاركين الفرصة في أن يصبحوا معتمدين بشكل احترافي من مستوى المبتدئين إلى المستويات المتقدمة.

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