تكريم «فتيات الشارقة للشطرنج» في المعسكر الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان

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كرم مجلس الشارقة الرياضي نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وذلك بعدما تألق في المعسكر الصيفي الذي نظمه المجلس تحت عنوان «عطلتنا غير» وحقق النادي المركز الثاني، بمشاركة 17 نادياً رياضياً وتخصصياً بالإمارة للفئة العمرية بين 7-12 سنة و13-17 سنة من الجنسين، بمنطقة الجادة في الشارقة.

وقام مجلس الشارقة الرياضي بتكريم النادي بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجالس إدارات الأندية وأمناء السر ورؤساء اللجان الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي قدم العديد من الأنشطة التي ساهمت بصقل مهارات المنتسبات ومشاركتهن بالمعسكر كانت استثماراً لعطلتهن الصيفية، وقد استقطبنا العديد من الفتيات الموهوبات في رياضة لعبة الشطرنج، متطلعين للمزيد من التميز والإنجاز.

ووجهت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إلى مجلس الشارقة الرياضي الشكر على دوره الكبير في دعم اللاعبات من خلال تنظيم المعسكرات الصيفية من أجل توسيع قاعدة الممارسات للعبة الشطرنج والألعاب الأخرى، لافتة إلى أن هذه الأمور تصب في النهاية بمصلحة فتياتنا على المستوى الفني وكذلك الشخصي.

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