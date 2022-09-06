«هيرو كاب» في ضيافة «أبوظبي للغولف» يناير المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف نادي أبوظبي للغولف مرة أخرى نجوم جولة دي بي وورلد للغولف، مع احتضانه هيرو كاب «كأس البطل» للغولف، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل، في المسابقة التي تم الإعلان عنها حديثاً، وتقام مسابقة اللعب فيها بشكل جديد بنظام الفريق بهدف منح اللاعبين الأوروبيين تجربة مختلفة. وسيستقبل المقر السابق لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي، فريقان من 10 لاعبين من بريطانيا وإيرلندا وقارة أوروبا، سيتم اختيارهم من قبل قائدي الفريقين بالتشاور مع لوك دونالد، الذي سيرأس الحدث بصفته قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر 2023.

كما سيعمل دونالد مع الفريقين في أبوظبي، وسيراقب عن كثب الأحداث داخل المضمار على مدار الأيام الثلاثة، حيث تتكون المنافسة من جولة واحدة بين بنظام الزوجي باحتساب النتيجة بكرة واحدة، وجولة واحدة بنظام الزوجي بكرة خاصة لكل لاعب، وجولة بنظام الفردي، مع مشاركة جميع اللاعبين الـ 20 في كل جولة. وسيكسب كل عضو من الفريق الفائز 125.000 دولار أمريكي، بينما يتلقى أعضاء الفريق الخاسر 75.000 دولار أمريكي.

فرصة

وقال لوك دونالد: من أوائل الأمور التي كنت حريصاً على القيام بها عند تعييني قائداً لكأس رايدر، هو إعادة مسابقة لعب مباريات الفريق لمنح لاعبي رايدر في المستقبل تجربة اللعب، لذلك أنا ممتن لهيرو كاب «كأس البطل» وجولة دي بي وورلد، لدعم هذا المفهوم، وأتطلع إلى رؤية اللاعبين يتنافسون في نادي أبوظبي للغولف.

قال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «يسعدنا الترحيب بالجيل القادم من النجوم الأوروبيين في هذا الحدث الجديد المثير في الروزنامة، ويتمتع اتحاد الإمارات وجولة دي بي وورلد بتاريخ غني في استضافة الأحداث الاحترافية، ويشرفنا أن نستضيف حدثاً آخر، إضافة إلى فعاليات سلسلة رولكس الثلاث التي يتم استضافتها في أبوظبي ودبي».

ترحيب

من جانبه، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة البطولة في نادي أبوظبي للغولف، التي ستكون إضافة لبطولة أخرى رائعة إلى قائمة الأحداث الرياضية العالمية». وأضاف: «اللعب الجماعي هو دائماً نظام تنافسي مثير، جنباً إلى جنب مع حدث سلسلة رولكس في الأسبوع التالي في جزيرة ياس، يسعدنا الترحيب بلاعبي جولة دي بي وورلد في أبوظبي».

بدوره، أضاف خلفان الكعبي مالك النادي: يتمتع نادي أبوظبي للغولف وجولة دي بي وورلد بعلاقة رائعة على مر السنين تتمثل في استضافة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ويسعدنا أن نقدم مرة أخرى مرافقنا ذات المستوى العالمي وكرم الضيافة للجماهير واللاعبين على حد سواءً في هيرو كاب «كأس البطل»، وواصل: تعد البطولة بأن تكون واحدة من أكثر الأحداث إثارة لهذا العام على جدول جولة دي بي وورلد، مع الجيل القادم من المواهب الأوروبية التي ستقدم عرضاً لمحبي الغولف في الشرق الأوسط، وتتوافق البطولة بشكل مثالي مع رؤية النادي وأبوظبي.

من ناحيته، قال الدكتور باوان مونجال، رئيس مجلس إدارة شركة هيرو موتوكورب: فخورن بأنصار الابتكار في جولة دي بي وورلد، فحدث لعب مباريات الفريق الجديد هو بالتأكيد ضمن هذه الفئة، «هيرو كاب» سيساعد جيلاً جديداً من اللاعبين الأوروبيين الموهوبين على عرض مهاراتهم أمام الجمهور العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز