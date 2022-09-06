270 فعالية رياضية في دبي حتى نهاية العام الجاري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي 270 فعالية رياضية متنوّعة في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري ومن ضمنها 23 بطولة دولية تقام بالتعاون مع المجلس.

وتتصدر قائمة الفعاليات كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، فيما تتجه أنظار الملايين إلى دبي في شهر ديسمبر لمتابعة الدورة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «غلوب سوكر» الذي يستضيف كبار نجوم كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف.

وتشهد الفترة الحالية العديد من الفعاليات الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على غرار منافسات النسخة الخامسة عشرة من كأس آسيا للكريكت المرة الثانية على التوالي والتي تستمر حتى 11 سبتمبر، وتقام منافساتها في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، وتشارك فيها 6 منتخبات ضمن بطولة النخبة «تي 20».

وتقام بطولة العالم للتزلج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات في الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر، وبطولة «دبي برو» للمحترفين المؤهلة إلى «مستر أولمبيا» لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 22 و23 أكتوبر، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية المفتوحة على شاطئ كايت بيتش في الفترة من 20 وحتى 23 أكتوبر وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية على شاطئ كايت بيتش في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر، ومعرض دبي الدولي لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر.

كأس القارات

كشف مجلس دبي الرياضي عن الموعد الرسمي لانطلاق النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم على شاطئ كايت بيتش في الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر.

وتضم أقوى 8 منتخبات كرة شاطئية من مختلف قارات العالم، فيما تقام التصفيات النهائية لكأس العالم للرجبي على ملاعب «ذا سفنز» في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر.

«هيرو دبي حتا»

تستمر الإثارة العام الثالث على التوالي مع سباق «هيرو دبي حتا» إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية والتي تعد إحدى أهم البطولات السنوية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية يوم 5 نوفمبر المقبل للفوز بلقب البطولة الدولية، التي تقام على المسار الجبلي الذي تم تصميمه بعناية لمنح المشاركين أكبر قدر من التشويق في المنافسات، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بمنطقة المسار في وادي هاب، ولا سيما أن المشاركين سيصلون في أعلى نقطة في المسار إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض.

وتضم أجندة الفعاليات سباق دي بي وورلد للإبحار «الجائزة الكبرى» في ميناء دبي هاربور في الفترة من 11 وحتى 12 نوفمبر ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما تقام منافسات بطولة «دي بي وورلد للغولف» الجولة الختامية لموسم السباق إلى دبي في الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر في ملاعب عقارات جميرا للغولف، وتنطلق منافسات النسخة العاشرة من بطولة دبي الدولية للكروسفت في قاعة كوكاكولا أرينا يوم 2 ديسمبر وتستمر حتى الرابع من ديسمبر 2022، كما تقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي على ملاعب ذا سفنز في الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر.

بطولة عالمية

تم اختيار دبي لتكون المحطة الرئيسة للإعلان عن إطلاق سلسلة الجائزة الكبرى للبطولة العالمية للدراجات الهوائية الكهربائية «إي بايك» وهي البطولة الأولى من نوعها على الإطلاق على مستوى العالم، وسيتم الإعلان بإقامة نسخة استعراضية تجريبية للبطولة في منطقة سيتي ووك في الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر 2022، وستكون البطولة عبارة عن 10 سباقات يقام كل سباق على مدار يومين في أبرز المدن حول العالم وتضم 10 فرق من أقوى الفرق على مستوى العالم، ويشارك كل فريق في دورتين من الرجال والنساء على حد سواء، ويتضمن كل مسار منحدرات مصممة خصيصاً ومناطق لشحن الطاقة بالإضافة إلى مناطق السرعة القصوى «سبرنت».

كما يتضمن برنامج الفعاليات بطولات دولية وأخرى محلية في مختلف الرياضات سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها لاحقاً.

11 فعالية مجتمعية

تزخر رزنامة الأحداث الرياضية المقبلة في دبي بـ11 فعالية مجتمعية وتنافسية وتحظى بمشاركة واسعة من الجنسيات كافة ومختلف الفئات والأعمار في المجتمع، ومن أبرز هذه الفعاليات: تحدي الثلج الذي يقام يوم 24 سبتمبر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، وترايثلون دبي للسيدات الذي يقام في نادي دبي للسيدات يوم 2 أكتوبر، وتحدي الدراجات الهوائية المجتمعية الجبلي في حديقة مشرف يوم 23 أكتوبر، وتنطلق منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات يوم 7 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر، ويقام سباق دبي للجري للسيدات في جزيرة بلو ووترز يوم 6 نوفمبر، وتنطلق فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية يوم 29 أكتوبر ويستمر حتى 27 نوفمبر، ويقام تحدي دبي للدراجات الهوائية «دبي رايد» في شارع الشيخ زايد في شهر نوفمبر.

ويعود سباق دبي القابضة للجري العمودي «سكاي رن» مرة أخرى في نسخته السابعة عشرة والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجري العمودي وجولة السباقات العمودية العالمية ويقام يوم 12 نوفمبر في أبراج الإمارات، كما يقام سباق نصف ماراثون المسير الجبلي في منطقة حتا يوم 13 نوفمبر، ويقام مؤتمر ومعرض دبي للرياضات التراثية في دبي هاربور يومي 11 و12 نوفمبر، كما يقام تحدي دبي للجري «دبي رن» في شارع الشيخ زايد في شهر نوفمبر، كما تنطلق فعاليات الدورة الرياضية العمالية من شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى مارس 2023.

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