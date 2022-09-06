منتخب الدراجات يدافع عن لقب «طواف صلالة»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يشارك منتخبنا الوطني للدراجات في طواف صلالة بداية من الجمعة المقبل وحتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك من أجل الحفاظ على لقب الطواف كونه توج باللقب العام الماضي، ويشارك منتخبنا ببعثة تضم 6 دراجين، إضافة إلى الكادر الفني برئاسة عبدالله سويدان المدير الفني.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله علي الحمادي، إضافة إلى أحمد معيوف ميكانيكي دراجات، وجون بول (مدلك)، ويغيب عن منتخبنا الوطني في البطولة قائد المنتخب يوسف ميرزا طبقاً لشروط طواف صلالة والذي يمنع مشاركة أي لاعب محترف في الطواف.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني بعد العودة من بطولة كأس آسيا للمضمار والحصول على 3 ميداليات ملونة منها ذهبية ليوسف ميرزا، ليواصل منتخبنا الوطني إنجازاته الخارجية في مختلف البطولات في عام شهد الكثير من الإنجازات على المستوى العربي والخليجي والآسيوي إضافة إلى التألق في بطولة التضامن الإسلامي.

وعن المشاركة أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني عبدالله سويدان، استعداد منتخبنا الوطني للمشاركة والحفاظ على لقبه، مشيراً إلى صعوبة البطولة خاصة في ظل التطور الكبير للداجات على المستوى الخليجي، ولكن يعول منتخبنا الوطني على خبرة لاعبيه من أجل الحفاظ على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي في استعداد لموسم جديد سيشهد مشاركات متنوعة.

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