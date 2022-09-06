34 ميدالية لمنتخبنا في بطولة آسيا لبناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت بعثة منتخب الإمارات، مشاركتها في بطولة آسيا لبناء الأجسام في قرغيزستان، بحصوله على المركز الثالث، برصيد 34 ميدالية ملونة، وبواقع 12 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و13 برونزية، وفاز المنتخب الكويتي بالمركز الأول، والإيراني ثانياً، والإمارات ثالثاً.

نقلة نوعية

ويعكس هذا الإنجاز المميز، النقلة النوعية لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، كما حصلت بعثة الإمارات على اثنين من ألقاب بطل الأبطال، في إضافة فنية، ميزت المشاركة الإماراتية.

تميز

ووصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي بالقيادات الشابة الإماراتية، بالأمر المهم والمميز، معتبراً النجاح الإداري موازياً للنجاحات المتحققة في المنافسات.

وبارك رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، لجميع الفائزين بالميداليات من منتخب الإمارات، داعياً من لم يحالفه الحظ بالفوز، مواصلة التدريب، ليتمكن من ذلك في البطولات التالية.

محطة مهمة

بدوره، وصف المدير الفني للمنتخب الوطني، زويد سالمين الزعابي، المشاركة، بأنها كانت قوية، بمشاركة عدد من الأبطال الدوليين الأقوياء من مختلف دول قارة آسيا، وأنها عكست الاستعدادات المميزة للاعبين، وقال الزعابي: إن البطولة تعتبر محطة مهمة، تسبق المشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في إسبانيا، وستكون النتائج الإيجابية الحالية أساساً لاختيار منتخب المونديال.

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