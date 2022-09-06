4 بطولات متزامنة من «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في 3 قارات

المصدر: عواصم - وام

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واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، نجاحاتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى، محلياً وعالمياً، وأقامت على مدار اليومين الماضيين 4 بطولات، شارك فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ونظمت الرابطة بطولة الدوري القاري للبدلة (جولة شمال البرازيل)، في مدينة بيليم، خلال يومي 3 و4 سبتمبر، بمشاركة متنافسين من جنسيات عديدة على مستوى مختلف الأحزمة والفئات، أبرزهم من فئة الحزام الأسود للرجال (جابرييل كوستا، ووالاس كوستا ورفاييل منصور)، وللسيدات (انجريد سوزا). وأسفرت المنافسات عن توزيع 165 ذهبية، و144 فضية، و99 برونزية.

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وبالتزامن مع منافسات هذه البطولة، أقامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو دوريها المحلي (جولة إنجلترا) في مدينة نوتنغهام لنزالات البدلة وبدون البدلة، يوم 3 سبتمبر، وأسفرت عن توزيع 50 ميدالية ذهبية، و47 فضية، و28 برونزية. وشارك في هذه الجولة مجموعة من أبرز اللاعبين، منهم كايل سانتوس ويوري هندريكي من حاملي الحزام الأسود، ولويز هنريكي (الحزام البني)، ومن السيدات كاتيوسيا ياسميرا (الحزام البني).

ونظمت الرابطة بطولة الدوري الدولي في بيكال الروسية يوم 4 سبتمبر، وشهدت تألقاً ملحوظاً في أداء اللاعبين الهواة والشباب، وفوز اللاعب المنغولي ايردنباتار أولزيتوخ بذهبية وزن 77 كغم لنزالات الحزام الأسود للمحترفين.

وأقيمت على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لمنافسات البدلة بصالة «جوجيتسو آرينا» بأبوظبي، وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من 55 دولة. وكانت المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات، وأسفرت عن توزيع 141 ميدالية ذهبية، و140 فضية، و109 برونزيات.

وشهدت الجولة مشاركة أبرز اللاعبين، ومنهم زايد الكثيري، وسلطان العويس وميران ألفيس، ولوكاس بروتاسيو، واندرسون فيريرا، وتياغو ماركيز، ومن السيدات وديمة اليافعي، ومها الهنائي، وجوليا ألفيس، ورافاييلا بيرتولو.

وفي منافسات الحزام الأسود للرجال، تألق البرازيلي كارتيل فيرنانديز في وزن 94 كغم، بتغلبه على إيغور سوزا، ليحصد بذلك الذهبية. وفي نزالات الحزام الأسود للمحترفين فئة وزن 69 كغم، حصد ميران ألفيس الذهبية، بتغلبه على فالميسير جونيور.

تألق

شهدت بطولة الدوري القاري للبدلة تألق لاعبات الحزام البني الأسود، حيث حصدت البطلة رندريلي سوزا ذهبية وزن 62 كغم، وفازت انا براندو بذهبية وزن 70 كغم، على حساب زميلتها مارسيا كارينا. وعلى صعيد الدول، احتلت البرازيل الصدارة، وتلتها فرنسا وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى كاسترو تيم .

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