أوليفر ويلسون.. نهاية 8 سنوات عجاف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أنهى اللاعب الإنجليزي أوليفر ويلسون ثماني سنوات عجافاً من عدم تحقيق الألقاب، بالفوز بلقب بطولة «مايد إن هامرلاند» الدنماركية، ضمن جولة دي بي وورلد، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية في نوفمبر القادم، في أحد أكبر الاستثمارات الرياضية الإماراتية في العالم عموماً ورياضة الغولف تحديداً.

ونجح ويلسون بفضل هذا الفوز من الاقتراب من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم، التي ستقام في عقارات جميرات للغولف في دبي، في نوفمبر المقبل، بعدما حصد 710 نقاط ليتقدم 128 خطوة ليصبح بالمركز 28 في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر اليوم للجولة، برصيد 897.1 نقطة.

وواصل الإسكتلندي إيوان فيرجسون أداءه المميز في الآونة الأخيرة، فبعد فوزه بلقب بطولة إيرلندا الشمالية مطلع أغسطس الماضي، حل وصيفاً في الدنمارك، ليحصد 472 نقطة ويتقدم 6 مراكز ليصبح في المركز 11 هذا الموسم في جولة دي بي وورلد، مما يعني ظهوره ضمن قائمة أفضل خمسين لاعباً الذين سينالون بطاقات التأهل الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم في دبي والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 10 ملايين دولار أمريكي.

ترتيب

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي يحتل صدارة الترتيب هذا الموسم برصيد 2993.1 نقطة، يليه بالمركز الثاني الأمريكي ويل زالاتوريس برصيد 2661.5 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي مات فيتزباتريك برصيد 2579.3 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف.

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