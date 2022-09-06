«مبادلة» تحتفي بالأسطورة سيرينا ويليامز

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس، عن احتفائهم بأسطورة التنس سيرينا ويليامز، بعد إعلانها الاعتزال، عقب خسارتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وتُعد ويليامز رائدةً ومناصرة لإرساء مبادئ المساواة في رياضات السيدات، حيث سطرت تاريخاً جديداً في أبوظبي، بعد مشاركتها في أول مباراة تنس سيدات على الإطلاق في بطولة مبادلة العالمية للتنس عام 2017. وعادت اللاعبة الشهيرة في 2018، لخوض مباراة حماسية أمام شقيقتها فينوس.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «تُعد سيرينا أسطورةً في رياضة التنس، ونتوجه لها بالشكر على رسالتها لتعزيز حضور السيدات في رياضة التنس في جميع أنحاء العالم. ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المستقبلية، ونرحب بعودتها دوماً».

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