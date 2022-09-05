9 لاعبين جدد يدعمون «يد مليحة»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن إبراهيم الحمادي إداري الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، أنه تم تدعيم الفريق بـ 9 لاعبين من المواطنين والمحترفين، وذلك في إطار حرص إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة على توفر كل متطلبات النجاح للفريق لتقديم موسم يرقى للطموحات والآمال المنشودة بساحات لعبة الأقوياء، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي قد حرص على الالتقاء مع اللاعبين قبل انطلاق مشوار الإعداد وحثهم على التمثيل المشرف مع تقديم كل الدعم والرعاية للفريق، معرباً عن تفاؤله بظهور جيد للفريق في الموسم المقبل يرقى للطموحات.

وأضاف الحمادي، أن الفريق أكد حضوراً قوياً خلال الموسم الماضي رغم حداثته قبل عامين، ومن هذا المنطلق فقد جدد مجلس الإدارة الثقة بالجهاز الفني والإداري لقيادة الفريق للموسم الحالي، حيث يقود الجهاز الفني المدرب الجزائري رشيد شريح ويساعده المدرب المواطن إبراهيم عيسى الأميري واستمراره لمهمة إداري الفريق.

جديد

وأشار إبراهيم الحمادي، إلى أنه تم التعاقد مع المحترف المصري صانع الألعاب محمود نعمان ليحل بديلاً عن المحترف السابق الجابوني يفيس فيري، وكذلك التعاقد مع المحترف بفئة المقيم اللاعب الجزائري الظهير الأيسر نور الدين هلال، إلى جانب تدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين المواطنين لتكتمل منظومة التفوق التي تلبي الطموحات والآمال المنشودة بتقديم موسم جيد بساحات لعبة الأقوياء.

تحضيرات

وعن فترة الإعداد للفريق قال الحمادي إنها انطلقت مع بداية أغسطس الماضي بتدريبات محلية لاستعادة معدلات اللياقة البدنية ومن ثم الانتقال للجانب المهاري الفردي ومنه للعمل الجماعي لترسيخ عملية التعاون والانسجام بين صفوف اللاعبين القدامى والجدد. ومن ثم تم إقامة العديد من المباريات التجريبية للفريق للوقوف على جهوزية الفريق للموسم الجديد، حيث ستكون بداية مشوارنا بمواجهة فريق شباب الأهلي في 23 سبتمبر الجاري ببطولة كأس الإمارات.

وواصل الحمادي: وفق خطة الجهاز الفني سيخوض فريقنا 4 مباريات تجريبية مع الفرق المحلية وكانت الأولى مع الشارقة وانتهت بفوز الشارقة 27/25، والمباراة الثانية دبا الحصن ثم مع الجزيرة في العاشر من الشهر الجاري، والبحث جار عن طرف المباراة الرابعة للاطمئنان على جهوزية الفريق.

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