«نسائية التنس» تطرح خطة توسيع قاعدة ممارسة اللعبة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات للتنس، لعرض خطتها الطموحة لتطوير رياضة التنس بين الفتيات داخل الدولة، على مجلس إدارة الاتحاد.

وتواكب الخطة استراتيجية الاتحاد الحالية الساعية للاهتمام باللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها بين مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن محاور الخطة مجموعة من الأفكار بهدف توسيع رقعة مشاركة الفتيات في رياضة التنس، ومن بينها زيادة التعاون مع الأكاديميات وأندية المرأة الرياضية في إمارات الدولة المختلفة لاستقطاب المزيد من اللاعبات، وزيادة عدد المنخرطات في ممارسة أنشطة اللعبة خاصة للفتيات في أعمار مبكرة واعدة، لإعدادهن بشكل جيد ومركز لدعم صفوف المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأكدت علياء بوجسيم، عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة النسائية، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، يعمل جاهداً على تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارستها، ليكون لها دور مؤثر في إبراز إيجابيات الرياضة الإماراتية، والوصول بها لمنصات التتويج.

وقالت: «نتطلع إلى أن يكون للعنصر النسائي دور مهم في تطوير التنس خلال الفترة المقبلة، من خلال الخطط والبرامج التي تدرسها اللجنة، وكانت هناك تجربة ناجحة لتنظيم بطولات نسائية كبطولة مجلس دبي المجتمعية وبطولتي شرطة دبي.. ونأمل في تنظيم أول بطولة للسيدات فقط مطلع الشهر القادم بالتعاون مع إحدى الأكاديميات المحلية».

تشجيع

وتتركز خطة الاتحاد الطموحة على تشجيع ودعم ممارسة رياضة التنس بين البنات من المواطنات والمقيمات وإقامة بطولات رياضية مصنفة وتقديم محاضرات تثقيفية وتقديم حوافز عينية على الاستمرارية في ممارسة التنس، وتعزيز التواصل مع الجهات الرياضية التي تتضمن أنشطتها رياضة التنس لبحث أفكار الاهتمام وتطوير اللعبة.

وعبرت شماء القمزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو اللجنة النسائية عن تطلعها لتعزيز آلية نشر ثقافة ممارسة التنس بين الأطفال بصفة عامة، وبين الفتيات تحديداً، وتشجيع العائلات على تحفيز بناتهن على لعب التنس، بما يتناسب مع توجهات مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت: «نسعى في الموسم الرياضي 2023 لإقامة عدد من البطولات التصنيفية للفئات السنية المبكرة والتواصل مع أندية المرأة التخصصية والمجالس الرياضية لبذل مزيد من التعاون بما يمنح مساحة أكبر للبنات بممارسة رياضة التنس».

وأضافت: «نسعى كذلك لدعم اللاعبات المواطنات اللاتي يمارسن التنس حالياً وتشجيعهن على الاستمرار وتطوير أنفسهن لبناء منتخب نسائي قادر على المنافسة، ما سيكون له تأثير إيجابي على تشجيع فتيات أخريات على ممارسة التنس، إضافة لتعزيز التعاون مع الأكاديميات الخاصة ومساعدتها على تنظيم بطولات نسائية في 2023».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز