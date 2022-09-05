الإمارات تتوج بلقب «محترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة أبوظبي.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المديرة التنفيذية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وحفلت النزالات في اليوم الثاني بالكثير من الحماس والندية وقوة الأداء، وسط هتافات الجماهير الحاضرة لمؤازرة الأبطال، وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من تحقيق الصدارة، وحلت بالمز الرياضية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث، وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات متفوقة على البرازيل الوصيف، وحلت كولومبيا في المركز الثالث.

تحكيم

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالجوانب الفنية للبطولة، والأداء التحكيمي المتميز، والحضور الجماهيري الكبير، والنتائج الإيجابية التي حققها أبطال الإمارات أمام مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين، وقال: شكلت البطولة محطة تحضيرية مهمة بالنسبة للاعبين، الذين يطمحون للمشاركة في النسخة 14 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف: حققت البطولة العديد من المكاسب كما هو الحال مع مختلف بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الأخرى، حيث نجحت في استقطاب نخبة اللاعبين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مشهد بات مألوفاً في عاصمة الجوجيتسو، وهو ما أسهم في توفير فرص الاحتكاك القوي للاعبي الدولة مع أفضل مدارس العالم، والاستعداد الجيد للمشاركات القارية والعالمية الكبرى.

استعدادات

وقال البرازيلي رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو: فاقت البطولة جميع التوقعات وقدمت نموذجاً فريداً على الصعيد الفني والتنظيمي، كما أتاحت الفرصة أمامنا للتعرف على مجموعة من المواهب الوطنية، الذين قدموا أداء رفيعاً يستحق الإشادة .

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