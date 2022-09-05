الإمارات تستضيف مونديال الغولف 2023

المصدر: دبي - وام

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نالت دولة الإمارات، حق استضافة النسخة الـ 33 من بطولة العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات، أعرق وأضخم بطولات اللعبة على مستوى الهواة، والتي تقام للمرة الأولى في المنطقة.

وتستضيف الإمارات هذه النسخة في أكتوبر 2023، على ملعب «النار» في عقارات جميرا في دبي، بعدما نجح الملف الإماراتي، وبالإجماع، في كسب ثقة أصوات أعضاء الاتحاد الدولي للغولف، على هامش الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الدولي في فرنسا.

وتسلم الاتحاد الإماراتي للغولف، علم البطولة، ضمن مراسم حفل ختام النسخة الـ 32، التي استضافتها باريس، في مراسم متبعة، تحرص من خلالها الدولة المضيفة على تسليم علم البطولة للدولة التي تستضيف النسخة التالية.

وسلم رئيس الاتحاد الفرنسي للغولف باسكال جريزوت، علم البطولة إلى اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف الإماراتي.

ويشارك في البطولة، المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة للغولف، لاعبو ولاعبات المنتخبات الأعضاء بالاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب «كأس إسبيريتو سانتو»، وتعقبها منافسات «كأس آيزنهاور» للرجال، على أن يضم كل منتخب للسيدات أو للرجال ثلاثة لاعبين.

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