ولي عهد الفجيرة يكرّم أصحاب الإنجازات

المصدر: الفجيرة - وام

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كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشركاء الداعمين لنادي الفجيرة للفنون القتالية وأنشطته السنوية، وأصحاب الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، كما كرّم سموه اللاعبين المميزين الحاصلين على مراكز متقدمة على صعيد البطولات الدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل الختامي السنوي الرابع لنادي الفجيرة للفنون القتالية، في فندق نوفوتيل بالفجيرة.

وحضر الحفل عدد من مديري المؤسسات الاتحادية والمحلية، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دور النوادي والمؤسسات الرياضية في تنشيط الحركة الرياضية بالدولة، وأهمية إقامة المنافسات والألعاب الرياضية داخل الدولة أو خارجها بهدف اكتساب الخبرة وتحقيق نتائج مشرفة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للنشاط الرياضي في الإمارة، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة في القطاع الرياضي عالمياً.

وأشاد سموه بجهود النادي في تنظيم المنافسات الرياضية وبطولات الألعاب القتالية على مدار العام، مما يشكل حافزاً للرياضيين في المشاركة الفاعلة وتعزيز النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، ويدعم جهود الدولة في قطاع الرياضة عامة، وألعاب الدفاع عن النفس خصوصاً، على المستوى العالمي.

وألقى العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية كلمة أشاد فيها بالمستوى الدولي الذي وصل إليه نادي الفجيرة للفنون القتالية بفضل الدعم المطلق من سمو ولي عهد الفجيرة وتفاني أعضائه جميعاً كباراً وصغاراً لتقديم أفضل النتائج؛ لافتاً أن المستقبل يعد بالأفضل والأجمل.

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