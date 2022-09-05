ميداليتان للإمارات في «عربية» الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - وام

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حصل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية على المركز الثاني في لعبة «تيكن»، والثالث في لعبة «فالورانت»، ضمن منافسات البطولة العربية للرياضات الإلكترونية، بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي لعبة «تيكين» فاز سلطان راشد في 3 مباريات متتالية على منافسيه من جيبوتي والأردن ومصر، ليتأهل للنهائي ويخسر من نظيره السعودي، ويحصل على الفضية. وفي لعبة «فالورانت» تغلب لاعبونا على نظرائهم في المنتخب الأردني 0-2، ليتأهل الفريق لنصف النهائي، ويخسر أمام المنتخب المصري، ويفوز على المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحصد البرونزية.

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