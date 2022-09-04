ختام ناجح للبطولة الودية للرماية بنادي الذيد

المصدر: الذيد – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح منافسات البطولة الودية للرماية الهوائية 10م (البندقية والمسدس) والتي نظمها نادي الذيد الرياضي على أرض ميدان الرماية وصالة النادي على مدار 3 أيام بمشاركة 4 أندية للرماية بالدولة، نادي النصر ونادي الشارقة ونادي الشارقة لرياضة المرأة ونادي الذيد. وحفلت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من فئات الناشئين والشباب للجنسين والرجال والسيدات الإثارة والتحدي رغم إقامتها وسط الإجراءات الاحترازية.

تتويج

شهد مراسم الختام وتتويج الفائزين والفائزات كل من: خليفة مبارك بن دلموك عضو مجلس إدارة نادي الذيد، وسالم سيف الجابري المدير التنفيذي للنادي، وعلي بن نومة الكتبي المشرف العام على اللعبة بالنادي رئيس اللجنة المنظمة، ونسرين علي بن درويش رئيس قسم الأنشطة الرياضية النسوية بنادي النصر، والعديد من ممثلي الأندية المشاركة، وتم تتويج الثلاثة الأوائل للفائزين في كل مسابقة ولكافة الفئات العمرية والرجال والسيدات بالدروع والهدايا التذكارية.

وفي مسابقة المسدس 10م سيدات، حصلت بنات النصر على المركز الأول بفوز اللاعبة منال أحمد بمجموع 550 نقطة، وحلت غاية آل شهيل 548 نقطة من رياضة المرأة بالشارقة ثانية، وزميلتها جواهر المازمي 538 ثالثة، ولاعبة النصر كريمة موقاف 537 رابعة.

رياضة المرأة

وفي مسابقة البندقية 10م للسيدات سيطرت سيدات نادي الشارقة للفتيات على المراكز الثلاثة الأولى بفوز اللاعبة ياسمين تهلك بمجموع 614.0 بالمركز الأول، وزميلتها شروق آل علي بمجموع 607.1 بالمركز الثاني وشمسة الظهوري 605.7 بالمركز الثالث.

وفي مسابقة المسدس 10م – رجال، حصد رماة نادي الذيد المراكز الثلاثة الأولى بفوز أحمد الأميري 561 بالمركز الأول، وأمين طاهر 566 ثانياً، ومحمد صالح الشامسي 552 ثالثاً.

ودانت سيطرة رجال الذيد على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البندقية 10م - رجال بفوز اللاعب إبراهيم خليل بالمركز الأول 621.7، والثاني سالم اليماحي 613.6، والثالث حسين الياسي 590.2.

وواصل رماة نادي الذيد حصد المراكز الأولى بالبطولة بفوزهم بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة البندقية 10م ناشئين، بفوز سلطان صالح محمد 610.3 بالمركز الأول، والثاني منصور صالح محمد 587.7، والثالث زايد صالح 562.6.

مسدس 10

وحصد المركز الأول في مسابقة المسدس 10م بفئة الناشئين اللاعب محمد كامل صالح 553 من نادي الشارقة، والثاني زميله عبد الله سيف 547، والثالث عبد الله آل علي 539 نادي الذيد.

تقدم علي بن نومة الكتبي المشرف العام على اللعبة بالنادي رئيس اللجنة المنظمة بالتهنئة للفائزين والفائزات بهذه البطولة، ومقدماً الشكر لجميع الأندية المشاركة بالبطولة، ومشيداً بالرعاية والاهتمام التي توليها إدارة الأندية باللعبة ولاعبيها من الجنسين، ومؤكداً استعداد النادي لتنظيم واستضافة أي بطولة بهذه الرياضة على مدار العام، والتي تأتي وفق توجيهات سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي.

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