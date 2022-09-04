الهندي أرافيند يتصدر «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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خلط الهندي أرافيند شيتامبارام حسابات التوقعات في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بفوزه المثير على مواطنه أرجون إريغيسي أحد أبرز المرشحين للقب ليصعد إلى صدارة الترتيب العام منفرداً قبل جولة واحدة من الختام مستفيداً من تعادل المتصدرين.

وعلى الطاولة الأولى التي جمعت الموهبة الهندية راميشبابو براغاناندا والمصنف الأول بالبطولة الروسي ألكسندر بريدكي، وانتهت بالتعادل، حيث لم يبادر أي من الطرفين إلى الهجوم واكتفى كل منهما بالتحفظ ليتقاسما النقطة ويرفعا رصيدهما إلى 6.5 نقاط.

وعلى بقية الطاولات الأولى تعادل المصري أحمد عدلي مع نظيره الهندي أبيجيت غوبتا في لقاء سريع تم الاتفاق فيه على اقتسام النقطة. وتعادل الهندي سيتورمان مع الأرميني أرام هاكوبيان، وتعادل الهندي أديتيا ميتال مع الإيراني محمد أمين طبطبائي وتعادل الهندي فيغنيش مع الأرميني سامويل تير ساهاكيان.

نتائج

عربياً، فاز اليمني بشير القديمي على الهندية بريانكا رافعاً رصيده إلى 4.5 نقاط، وخسر المغربي محمد تيسير أمام الأوزبكي سوياروف وخسر القطري حسين عزيز من الهندي راغاف سريفاتساف وخسرت الفلسطينية إيمان صوان من الهندي هارشال شاهي، ونجح الكويتي مشعل الحجاب في الفوز على الهندي شارون رافاييل.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، واصل سعيد إسحاق انتصاراته بفوزه على الهندي محمد عمران ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما خسر عمران الحوسني ضد الهندي رانثافل ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة، وخسر كل من أحمد الرميثي ضد الأوزبكي رحمة الله ألماس وعلي عبد العزيز أمام الأمريكي جاييش لادا، وتمكن أحمد فريد من الفوز على البنغلاديشي محمد طيب الرحمن.

ترتيب

بنهاية الجولة الثامنة انفرد بالصدارة الهندي أرافيند برصيد 7 نقاط، يليه برصيد 6.5 نقاط كل من المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي والهندي راميشبابو براغاناندا، وتساوى برصيد 6 نقاط 11 لاعباً أبرزهم الهندي أرجون إريغيسي ومواطنه أبيجيت غوبتا والمصري أحمد عدلي والصربي ألكسندر إندج والأرميني أرام هاكوبيان.

وتجمع الجولة التاسعة المتصدر الهندي أرافيند شيتامبارام بمواطنه راميشبابو براغاناندا على الطاولة الأولى، وعلى الطاولة الثانية يواجه المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي المصري أحمد عدلي بينما أوقعت القرعة الهندي إريغيسي بمواطنه هارشا باراتاكوتي على الطاولة الثالثة.

يبلغ مجموع جوائز البطولة خمسين ألف دولار أمريكي للمراكز من الأول إلى الخامس عشر. وتبلغ جائزة المركز الأول 13.000 دولار بالإضافة لكأس البطولة. كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية وجائزة لأفضل لاعبة مشاركة وأفضل لاعب إماراتي.

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