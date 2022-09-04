«غازية» و«الراقي» على قمة اللقايا في انطلاقة تمهيدي المرموم للهجن

المصدر: دبي - البيان

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دشن نادي دبي لسباقات الهجن، صباح أول من أمس، نسخة عام 2022 من تمهيدي المرموم، والذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وذلك في انطلاقة الفعاليات الرسمية لموسم سباقات الهجن بإمارة دبي. وأقيمت السباقات على مدار ستة عشر شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة أربعة كيلومترات.

ودونت «غازية» بشعار عامر حمد حميد العويسي، الانتصار الأول في تمهيدي المرموم، وذلك من خلال حصولها على صدارة اللقايا البكار المحليات، بزمن قدره 6:00:1 دقائق.

فيما نجحت «صبا» المملوكة لمحمد عتيق شامس العامري، في وضع البصمة على الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، وذلك عندما تمكنت من حصد المركز الأول في توقيت بلغ 6:00:1 دقائق.

أما التحدي الثالث، والذي خصص للقايا الجعدان المحليات، فقد جاء بألوان «الراقي» ملك عبد الله حميد سيف بن حميدان، والذي نجح في حسم معركته الشرسة في زمن بلغ 5:59:4 دقائق.

وعزف «الفارس» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد، أجمل ألحان اللقايا في أول أيام تمهيدي المرموم، وذلك بعد أن ظفر بقمة اللقايا الجعدان المحليات، مسجلاً أفضل توقيت في كل التحديات، بوصوله لخط النهاية في توقيت قدره 5:52:0 دقائق.

تحديات مثيرة في سن اليذاع

شهد صباح أمس، إقامة تحديات اليذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك على مدار ستة عشر شوطاً، لمسافة خمسة كيلومترات، جاءت قوية ومثيرة، وسط منافسة شرسة من الشعارات المختلفة.

حسمت «مرموقة» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد، قمة الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، وظفرت بالصدارة، مسجلة توقيتاً قدره 7:45:1 دقائق.

وأرسلت «إنذار» تحذيرات شديدة اللهجة للمنافسين القادمين في مختلف المنافسات، بحصولها على المركز الأول في تحدي اليذاع البكار المهجنات، بزمن بلغ 7:43:6 دقائق، لتهدي مالكها محمد حليس راشد حليس الكتبي، ناموساً غالياً.

ودون «الذيب» اسم مالكه أسعد مكتوم سالم حميد الوهيبي، على القمة في ثالث الأشواط، والمخصص لليذاع الجعدان المحليات، وذلك في توقيت قدره 7:46:5 دقائق.

وكان الإنجاز والتميز من نصيب «صياد» المملوك لعبد الله سعيد مصبح المخمري، والذي حصد لقب التوقيت الأفضل في كل الأشواط، وصدارة رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات، بعد أن بلغ توقيت وصوله لخط النهاية 7:41:0 دقائق.

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