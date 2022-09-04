3 مناصب دولية في «آسيوية بناء الأجسام»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إنجازاً دولياً مميزاً، وذلك بنيل 3 من أعضاء مجلس الإدارة مناصب دولية في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والاتحاد الآسيوي للياقة البدنية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي اختتم أمس في قيرغيزستان.

حيث نال أحمد جوهر عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، وأحمد بن ظبوي الفلاسي، عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للياقة البدنية، وحصل الحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي على منصب الأمين العام للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية الآسيوية التي أقيمت على هامش بطولة آسيا لبناء الأجسام والمقامة في قرغيزستان، وحضرها رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي وعدد من القيادات الرياضية، وبهذا الإنجاز يؤكد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية حضوره الدولي الرياضي بشكل بارز وتزامناً مع النقلة النوعية التي تعيشها الرياضة الإماراتية.

إهداء

من جانبه، أهدى الشيخ عبد الله الشرقي المناصب الدولية الرياضية الجديدة إلى الهيئة العامة للرياضة والأسرة الرياضية في الإمارات، متمنياً التوفيق والنجاح لأبناء الإمارات في مهامهم المقبلة، وبما يساهم بتعزيز دور الرياضة في تطور المجتمع، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام حريص على التعاون مع الاتحاد الآسيوي والدولي والاتحاد العربي للمساهمة في تطور رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية وفي المجالات لدعم مفهوم تطور الرياضة أفضل أسلوب للحياة.

وفي المنافسات، أسفرت نتائج اليوم الأول عن بداية مميزة للاعبي الإمارات في منافسات بناء الأجسام بإحرازهم 10 ميداليات ملونة وهي 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، من بينها ذهبية وفضية بطل الأبطال، إضافة إلى فضية عبد الله الحمادي في بناء الأجسام المفتوحة للبغنينغ وذهبية الماس البلوشي في ماستر بناء الأجسام للأعمار (40-49) وبرونزية خالد الفلاسي بنفس الفئة، وذهبية أحمد حسين البلوشي في الماستر للفئة المفتوحة أكثر من 50 سنة فما فوق، وفاز اللاعب الماس البلوشي وأحمد البلوشي في المركزين الأول والثاني في منافسات بطل الأبطال للماستر مما يعد إنجازاً مميزاً مضافاً.

وفي وزن 60 كيلوغراماً أحرز لاعب الإمارات أيوب العمار الفضية وفضية عبد الله الحمادي في وزن 70 كيلوغراماً، وذهبية أحمد رستم في وزن 75 كيلوغراماً، وبرونزية الماس البلوشي في وزن 80 كيلوغراماً، وذهبية عبد الله رستم في وزن 85 كيلوغراماً.

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